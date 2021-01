Italrugby, la salernitana Franco ancora in azzurro La forte atleta campana sarà impegnata con la Nazional dall’8 al 10 gennaio a Parma

Tre giorni per iniziare il 2021 col il piede giusto. Tre giornate di lavoro per preparare il Sei Nazioni. L’Italdonne riparte da Parma e lo farà dall’8 al 10 gennaio. Andrea Di Giandomenico, Il capo allenatore della Nazionale femminile Andrea Di Giandmenico, ha selezionato per questo primo appuntamento ventisei atlete. Il raduno seguirà le solite regole di prevenzione per evitare il contagio da Covid-19 con staff e giocatrici che si sottoporranno al tampone rapido appena arrivare in ritiro.

Tra le convocate c’è anche la salernitana Giada Franco, atleta che nel corso della sua esperienza ha giocato con l’IVPC Rugby Benevento e anche in Inghilterra prima di tornare in Italia a Colorno. La fortissima ragazza campana è una delle giocatrici più importanti per la selezione azzurra. La sua fisicità può fare la differenza e per questo Andrea Di Giandomenico dovrà provare a metterla nelel migliori condizioni possibili. Il 2021 delle azzurre sarà molto lungo, affascinante ma al tempo stesso faticoso. Dopo il Sei Nazioni ci saranno anche le qualificazioni al Mondiale, obiettivo primario per questa stagione. Dopo il raduno di Parma le atlete torneranno ai rispettivi club prima di rivedersi nel week end dal 22 al 24 gennaio per un altro raduno in previsione dell’inizio dell’attività internazionale.

Di seguito la lista delle atlete convocate:

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi, 24 caps)

Micol CAVINA (Arredissima Villorba, 3 caps)

Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova, 5 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, esordiente)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 22 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 17 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 75 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949,

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 19 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 33 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 13 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 43 caps)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

Sara SEYE (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 5 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 16 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)