Salerno - Scandone, Cirillo: "Avellino è la rivelazione" L'assistant coach: "Sappiamo che sarà una gara difficile, diversa da quella in Supercoppa"

Virtus Arechi Salerno – Scandone Avellino. A scandire l'attesa, sul fronte dei padroni i casa (sponda irpina ha parlato coach Gianluca De Gennaro), attraverso una nota sul sito ufficiale della Virtus Arechi, ci ha pensato l'assistant coach Enrico Cirillo: “Stando ai risultati Avellino è probabilmente la squadra rivelazione di questo avvio di campionato. Brunetti e Sousa sono i principali terminali offensivi ed insieme a Marzaioli formano l’ossatura esperta della squadra. Riccio, Marra e Costa nonostante la giovane età possono vantare già diversi campionati di alto profilo alle spalle nei quali si sono confermati come esterni di grande energia e capaci di fare canestro. Tra i più giovani del gruppo Ani è sicuramente quello che ha avuto il maggior impatto viaggiando quasi in doppia doppia di media. Sappiamo che sarà una gara difficile e totalmente diversa da quella disputata in Supercoppa ad ottobre scorso, quando loro si ritrovarono a giocare la prima partita stagionale mentre noi invece avevamo numerose defezioni. È una squadra che ha la possibilità di far ruotare tanti uomini e che cercherà quindi di mantenere sempre alto il ritmo. Noi dovremo essere bravi a saper gestire proprio il ritmo dell’incontro, imponendo la nostra pallacanestro”.