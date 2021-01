Potenza - Paganese, la probabile formazione azzurrostellata Ventiquattro i calciatori a disposizione di Erra, che recupera pedine a centrocampo e in attacco

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico Erra per Potenza - Paganese, in programma domani, alle 15, allo stadio “Viviani”, valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Ritornano a disposizione Benedetti e Cesaretti, recuperati dopo i rispettivi infortuni. Indisponibili gli acciaccati Sbampato e Sirignano.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Bovenzi, Campani, Fasan.

Difensori: Carotenuto, Cigagna, Curci, Di Palma, Esposito, Mattia, Perazzolo, Schiavino, Squillace.

Centrocampisti: Benedetti, Bonavolontà, Bramati, Gaeta, Onescu, Scarpa.

Attaccanti: Costagliola, Cesaretti, Diop, Guadagni, Isufaj, Mendicino.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Campani; Mattia, Schiavino, Cigagna; Carotenuto, Bramati, Bonavolontà, Onescu, Squillace; Diop, Guadagni. A disp.: Fasan, Bovenzi, Curci, Perazzolo, Esposito, Benedetti, Di Palma, Gaeta, Scarpa, Isufaj, Cesaretti, Mendicino. All.: Erra.