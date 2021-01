Paganese, è Di Napoli il nuovo allenatore Gli azzurrostellati hanno scelto la nuova guida tecnica in seguito all'esonero di Erra

Come anticipato da Ottopagine.it, pochi minuti fa, la Paganese ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Raffaele Di Napoli, ex tra le altre di Akragas e Latina. Di Napoli subentra ad Alessandro Erra, esonerato in seguito alla sconfitta al "Viviani" con il Potenza. Erra guidava gli azzurrostellati dal marzo del 2019.