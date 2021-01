Campo impraticabile, rinviata Paganese - Catania Maltempo, slitta il match tra azzurrostellati ed etnei in programma allo stadio "Torre"

Paganese - Catania, valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'impraticabilità del campo di gioco, reso un pantano dalle abbondanti precipitazioni. Il match era in programma quest'oggi alle 15, ma, dopo i sopralluoghi di rito con i capitani Sirignano e Silvestri, l'arbitro Colombo della sezione di Como non ha potuto fare altro che indicare la via degli spogliatoi.

Paganese - Catania, le formazioni ufficiali.

Paganese (3-5-2): Campani; Mattia, Sirignano, Cigagna; Antezza, Onescu, Benedetti, Gaeta, Squillace; Diop, Guadagni. A disp.: Bovenzi, Fasan, Curci, Di Palma, Esposito, Perazzolo, Sbampato, Bonavolontà, Scarpa, Costagliola, Cesaretti, Isufaj. All.: Di Napoli.

Catania (3-4-3): Confente; Sales, Tonucci, Silvestri; Calapai, Welbeck, Rosaia, Zanchi; Piccolo, Reginaldo, Manneh. A disp.: Martinez, Claiton, Giosa Noce, Pellegrini, Albertini, Biondi, Izco, Maldonado, Dall'Oglio, Russotto Vrikkis. All.: Raffaele.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Assistenti: Carrelli e Severino della sezione di Campobasso. Quarto ufficiale: Vergaro della sezione di Bari.