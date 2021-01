Troppa Ternana per la Paganese, azzurrostellati k.o. 3-1 Fere avanti di due gol dopo 27 minuti, Cesaretti accorcia con un gran gol, poi autorete di Antezza

Sesto ko di fila per la Paganese, travolta dalla capolista Ternana. Tutto facile per gli umbri, sul 2-0 in poco meno di trenta minuti con Partipilo e Falletti (a bersaglio su calcio di rigore per atterramento di Cigagna ai danni di Vantaggiato). In avvio di ripresa Cesaretti accorcia le distanze con un gol capolavoro, ma un autogol di Antezza spegne le velleità azzurrostellate. Gli uomini di Di Napoli restano penultimi, a quota 12 punti. Mercoledì prossimo, alle 15, al “Torre”, arriverà il Catanzaro.

Il tabellino.

Ternana - Paganese 3-1

Marcatori: pt 9’ Partipilo (T), 27' Falletti (rig.); st 2’ Cesaretti, 7’ Antezza (aut.).

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Proietti, Palumbo (1’ st Paghera); Falletti (40’ st Damian), Partipilo (29’ st Peralta), Torromino (29’ st Frascatore); Raicevic (32’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Mammarella, Furlan, Vantaggiato, Russo, Laverone, Bergamelli. All.: Lucarelli.

Paganese (3-5-2): Campani; Cigagna, Sirignano, Mattia; Onescu, Antezza (21’ st Sbampato), Benedetti (41’ st Bramati), Gaeta (21’ st Bonavolontà), Squillace; Scarpa (1’ st Cesaretti), Diop (1’st Raffini). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Isufaj, Di Palma, Volpicelli. All.: Di Napoli.

Arbitro: Virgilio della sezione di Trapani. Assistenti: Fraggetta della sezione di Catania e Di Pasquale della sezione di Barcellona di Pozzo di Gotto. Quarto ufficiale: Catanoso della sezione di Reggio Calabria.

Note: Ammoniti: Cigagna, Palumbo, Paghera, Squillace, Sirignano. Angoli: 8-5. Recupero: pt 1’, st 5’. Gara a porte chiuse.