La Cavese sfata il tabù "Lamberti" e aggancia la Paganese I falchetti vincono 3-1 contro il Bisceglie, trascinati da Bubas, in grande spolvero

Prima vittoria casalinga stagionale per la Cavese, che batte il Bisceglie con il risultato finale di 3-1 e agganciano la Paganese (con una gara da recuperare) al penultimo posto. Bubas viene atterrato in area di rigore da Russo, si incarica della trasformazione e porta in vantaggio i blufoncé. Anche il pari degli ospiti arriva dagli undici metri, Cittadino spiazza Kucich e manda le squadre all'intervallo sull'1-1. Nella ripresa gran controllo e tiro in area di rigore di Gerardi, Russo non trattiene e Bubas trova il tap-in vincente, prima di coronare la sua giornata in stato di grazia Bubas con un assist al bacio per Montaperto, che chiude i conti. Mercoledì, alle 17,30, Bari – Cavese.

Il tabellino.

Cavese - Bisceglie 3-1

Marcatori: pt 11' Bubas (rig.), 22' Cittadino (rig.); st 19' Bubas, 25' Montaperto.

Cavese (3-4-1-2): Kucich; Matino, De Franco, Lancini; De Marco (13' st Montaperto), Scoppa, Matera, Semeraro (13' st Ricchi); Calderini (37' st Lulli); Bubas (37' st Natalucci), Gerardi (37' st Senesi). A disp.: S. Russo, Paduano, Favasuli, De Rosa, Marzupio, Gatto, Pompetti. All.: Campilongo.

Bisceglie (3-5-2): A. Russo; Altobello (29' st Sartore), Priola, Vona; Tazza, Cittadino (40' st Ferrante), Romizi, Maimone (28' st Zagaria), Giron; Rocco, Musso (28' st Cecconi). A disp.: Spurio, Loliva, De Marino, Gilli, Casella, Mansour, Padulano, Vitale. All.: Bucaro.

Arbitro: Galipò della sezione di Firenze. Assistenti: Paggiola della sezione di Legnago e De Nardi della sezione di Conegliano. Quarto ufficiale: Ursini della sezione di Pescara.

Note: Ammoniti: A. Russo, Altobello, Tazza, Calderini, Matera, Semeraro, Matino, Natalucci. Gara a porte chiuse.