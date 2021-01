Salerno vince ed è seconda: riscatto contro Cassino 88-72 Tortù è protagonista con 23 punti. La Virtus Arechi firma il riscatto tra le mura amiche

La Virtus Arechi Salerno piazza un super colpo nel girone D1 di Serie B. Risultato di 88-72, vittoria contro la BPC Virtus Cassino per gli uomini di coach Adolfo Parrillo. Formia va ko con Rieti, la Luiss Roma non scende in campo per l'indisponibilità del PalaDelMauro (il 24 febbraio sarà recuperata la sfida con Avellino) e con il successo ottenuto al PalaLongo è secondo posto per i blaugrana. Lorenzo Tortù si conferma protagonista con 23 punti.

Serie B - Girone D1

Nona Giornata

Virtus Arechi Salerno - BPC Virtus Cassino 88-72

Parziali: 22-18, 19-16, 26-16, 21-22

Salerno: Tortù 23 (6/17, 0/5), De Fabritiis 17 (5/6, 1/5), Gallo 15 (3/4, 3/3), Rossi 10 (2/2, 2/5), Cardillo 9 (0/3, 3/4), Rezzano 7 (0/0, 2/7), Valentini 6 (2/3, 0/0), Mennella 1 (0/1, 0/2), Beatrice (0/0, 0/1), Caiazza (0/0, 0/1), D'amico, Venga.

Cassino: Visnjic 20 (7/10, 1/1), Lestini 15 (4/6, 1/11), Cusenza 14 (7/11, 0/1), Grilli 13 (2/4, 2/8), Rischia 5 (1/2, 1/5), Fioravanti 3 (0/3, 1/2), Teghini 2 (1/4, 0/1), Rubinetti, Gambelli, Rinaldi, Manojlovic.