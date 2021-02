Paganese-Catanzaro 1-0, liberazione azzurrostellata al "Torre" Primo successo casalingo stagionale. Decide un gol di Raffini, vittoria dedicata a Ciccio De Vivo

Una liberazione. La Paganese festeggia il primo successo casalingo stagionale con una prestazione solida, al “Torre”, contro il Catanzaro. Finisce 1-0. Tre punti d'oro per la corsa alla salvezza, ma, soprattutto, per garantire una fondamentale iniezione di autostima al gruppo dopo 6 sconfitte consecutive e l'avvicendamento in panchina tra l'esonerato Erra ed il subentrato Di Napoli. Successo dedicato al compianto addetto stampa Ciccio De Vivo. Il gol che decide l'incontro arriva a inizio ripresa e porta la firma di uno dei tanti volti nuovi approdati in azzurrostellato nel corso del mercato di riparazione, l'attaccante Raffini.

Il tabellino.

Paganese - Catanzaro 1-0

Marcatore: st 1’ Raffini.

Paganese (3-5-2): Campani; Cigagna, Sbampato, Sirignano (43’ st Cernuto); Mattia (43’ st Schiavino), Onescu, Bramati (32’ st Volpicelli), Gaeta (17’ st Zanini), Squillace; Raffini, Diop (17’ st Carotenuto). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Di Palma, Bonavolontà, Scarpa, Antezza. All.: Di Napoli.

Catanzaro (4-3-1-2): Di Gennaro; Fazio, Scognamillo, Martinelli (5’ st Porcino), Contessa (30’ st Grillo); Verna, Risolo, Baldassin (5’ st Garufo); Casoli; Evacuo, Di Massimo (13’ st Jefferson). A disp.: Mittica, Iannì, Cusumano, Salines, Gatti, Riccardi, Cristiano, Schimmenti. All.: Calabro.

Arbitro: Calzavara della sezione di Varese. Assistenti: Pappagallo della sezione di Molfetta e Severino della sezione di Campobasso. Quarto ufficiale: Natilla della sezione di Molfetta.

Note: Ammoniti: Risolo, Mattia, Di Massimo, Sirignano, Contessa, Scognamillo. Angoli: 5-5. Recupero: pt 1’, st 5’. Gara a porte chiuse.