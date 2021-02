Super Cavese a Bari, 1-1 e successo sfiorato al 91' Gol di Bubas, pari di D'Ursi, Matera sfiora la rete del colpaccio centrando una traversa

Secondo risultato utile di fila, pari prezioso e con rimpianti per la Cavese al “San Nicola” contro il Bari nella ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Al 16' traversa dei galletti con De Risio. Al 44', lancio di Matera a servire Bubas, l’argentino stoppa e scarica un gran diagonale alle spalle di Frattali. Metalliani al riposo in vantaggio. Al 72' D’Ursi batte Kucich di testa. Al 91', punizione dal limite per la Cavese: Matera centra la traversa con un bolide da distanza siderale.

Il tabellino.

Marcatori: pt 44' Bubas, st 72' D’Ursi.

Bari (3-4-3): Frattali; Sabbione, Minelli (67′ Citro), Di Cesare; Ciofani, Maita (54′ Bianco), De Risio (79′ Lollo), Rolando (54′ Sarzi Puttini); Marras, Candellone, D’Ursi. A disp.: Marfella, Fiory, Perrotta, Celiento. All.: Auteri.

Cavese (3-4-3): Kucich; Matino (83′ Marzupio), De Franco, Lancini; Natalucci, Matera, Lulli (74′ De Marco), Ricchi (74′ Semeraro); Montaperto (63′ Scoppa), Gerardi (83′ Calderini), Bubas. A disp.: Russo, Favasuli, De Rosa, Gatto, Nunziante, Pompetti, Senesi. All.: Campilongo.

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Bianchini e D’Angelo della sezione di Perugia. Quarto ufficiale: Di Marco della sezione di Ciampino.

Note: Ammoniti: Lulli, Marras, Lancini, Gerardi, Di Cesare, Matino, Ciofani, Semeraro. Gara a porte chiuse.