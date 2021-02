Cavese, avanti tutta con Campolingo: il tecnico ha rinnovato Quattro punti nelle ultime due partite, estesa la durata del contratto dell'allenatore

Quattro punti nelle ultime due partite, la feroce determinazione di abbandonare nel minor tempo possibile l'ultimo posto in classifica e di conquistare una salvezza che, per come si era messa la stagione, sarebbe alla stregua di un'autentica impresa. Un miracolo sportivo a cui crede il presidente Massimiliano Santoriello e, non di meno, il tecnico Salvatore Campilongo. Subentrato a Vincenzo Maiuri, che aveva a sua volta rilevato Giacomo Modica, l'allenatore ha convinto tutto in casa blufoncé guadagnandosi il rinnovo del contratto. “La Cavese 1919 è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Salvatore Campilongo, che sarà alla guida dei bleufoncé anche nella prossima stagione. Il tecnico partenopeo, nel pomeriggio di oggi, ha prolungato il suo contratto con gli auilotti fino al 30 giugno 2022.” si legge nella nota diffusa dalla società metelliana. Domenica, alle 15, al “Lamberti”, una sfida cruciale nella lotta per non retrocedere, contro la Paganese. Gli azzurrostellati precedono di due soli punti in classifica la Cavese, che ha l'opportunità di piazzare il sorpasso per scollarsi di dosso, per la prima volta nell'annata agonistica, la sgradevole etichetta di fanalino di coda del girone C di Serie C.