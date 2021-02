Vittoria e sorpasso, Cavese - Paganese finisce 1-0 Decide Gerardi al 3'. I blufoncé relegano gli azzurrostellati all'ultimo posto in classifica

Tre punti pesantissimi nel carniere della Cavese, che fa suo il derby salvezza con la Paganese abbandonando per la prima volta in stagione l'ultimo posto in classifica, a discapito degli azzurrostellati. Al “Lamberti” è Gerardi il match-winner con complicità di Campani.

Il tabellino.

Cavese - Paganese 1-0

Marcatore: pt 3' Gerardi.

Cavese (3-4-3): Kucich; Matino, De Franco, Lancini; Natalucci (22' st De Marco), Scoppa (22' st Lulli), Matera, Ricchi (29' st Semeraro); Bubas (11' st Cuccurullo), Gerardi, Calderini (29' st Gatto). A disp.: Russo, Favasuli, De Rosa, Senese, Montaperto, Pompetti, Senesi. All.: Campilongo.

Paganese (3-5-2): Campani; Cigagna (18' st Cernuto), Sbampato, Sirignano; Mattia (18' st Zanini), Onescu, Bramati (24' st Volpicelli), Gaeta (8' st Carotenuto), Squillace (24' st Mendicino); Diop, Raffini. A disp.: Fasan, Esposito, Bonavolontà, Scarpa, Schiavino, Curci, Antezza. All.: Di Napoli.

Arbitro: Gualtieri della sezione di Asti. Assistenti: Garzelli della sezione di Livorno e Santi della sezione di Prato. Quarto ufficiale: Natilla della sezione di Molfetta.

Note: Ammoniti: Cigagna, Raffini, Bubas, Scoppa, Matino, Cuccurullo. Gara a porte chiuse)