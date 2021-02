Paganese-Catania, ulteriore rinvio: ecco quando si gioca È stato differito nuovamente il match, differito il 24 gennaio scorso per impraticabilità di campo

Il match Paganese-Catania, valido per la ventesima giornata del girone C di Serie C, in programma lo scorso 24 gennaio e rinviato per l'impraticabilità del terreno di gioco dello stadio "Marcello Torre" di Pagani, si giocherà mercoledì 24 febbraio con calcio d'inizio alle 14.30. Ulteriore rinvio, quindi, rispetto all'indicazione della data di mercoledì. Ecco il comunicato della Serie C e diffuso anche dalle due società: "In data odierna la Lega Pro ha comunicato che il match di recupero della gara Paganese- Catania, ventesima giornata del Campionato di Serie C Girone C, in programma Mercoledì 10 Febbraio 2021, é stato posticipato a Mercoledì 24 Febbraio 2021 alle ore 14:30". Gli azzurrostellati sono ultimi in classifica con una gara da recuperare dopo il ko nel derby con la Cavese, rimediato ieri al "Simonetta Lamberti".

Foto: sito ufficiale Paganese Calcio 1926 srl