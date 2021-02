Viterbese - Cavese, la probabile formazione dei blufoncé Metelliani a caccia del quinto risultato utile consecutivo

Otto punti nelle ultime quattro partite, la Cavese non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole imporsi, nello scontro diretto in trasferta, con la Viterbese, valido per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, per alimentare le speranze di una salvezza diretta che sarebbe un'autentica impresa. Allo stadio "Rocchi", calcio d'inizio alle 15. Sono 25 i calciatori blufoncé convocati dal tecnico Salvatore Campilongo.

L'elenco dei 25 convocati.

Portieri: 22. Paduano, 38. Russo, 41. Kucich.

Difensori: 2. Matino, 3. Ricchi, 16. Senese, 27. De Franco, 28. Nunziante, 36. Semeraro, 43. Lancini, 44. Natalucci.

Centrocampisti: 4. Scoppa, 5. Lulli, 7. De Marco, 8. Favasuli, 15. Cuccurullo, 21. Matera, 34. Pompetti.

Attaccanti: 10. De Rosa, 17. Gatto, 18. Montaperto, 31. Calderini, 35. Senesi, 40. Bubas, 45. Gerardi.

La probabile formazione.

Cavese (3-4-3): Kucich; Matino, De Franco, Lancini; De Marco, Matera, Scoppa, Semeraro; Senesi, Gerardi, Bubas. A disp.: Russo, Natalucci, Ricchi, Nunziante, Pompetti, Lulli, Cuccurullo, Favasuli, Montaperto, De Rosa, Gatto, Calderini. All.: Campilongo.