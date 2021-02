La Viterbese è inarrestabile, si ferma la Cavese: 1-0 Murilo stende gli aquilotti e interrompe la striscia di risultati utili consecutivi

Terza vittoria consecutiva per la Viterbese, che, nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, si conferma tra le squadre più in forma del momento. Si ferma a quattro la striscia di risultati utili di fila della Cavese, sconfitta nella sfida salvezza al “Rocchi” per effetto di un gol di Murilo al 67', decisivo come domenica scorsa, al "San Nicola", contro il Bari.

Il tabellino.

Viterbese - Cavese 1-0.

Marcatore: st 22' Murilo.

Viterbese (4-3-3): Daga; Baschirotto, Markic, Camilleri, Bianchi; Salandria (42’ st Sibilia), Bensaja, Adopo (1’ st Besea); Simonelli (31’ st Bezziccheri), Tounkara (39’ st Rossi), Murilo (42’ st Tassi) A disp.: Bisogno, Mbende, Ricci, E. Menghi, Urso, Ammari, Porru. All.: Taurino.

Cavese (3-5-2): Kucich; Matino, De Franco, Lancini; Natalucci (26’ st Montaperto), Matera (41’ st Pompetti), Scoppa (21’ st Lulli), Ricchi (41’ st Gatto); Calderini (26’ st Senesi), Gerardi, Bubas. A disp.: Russo, De Marco, Favasuli, De Rosa, Cuccurullo, Senese, Semeraro. All.: Campilongo.

Arbitro: Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Assistenti: Colavito della sezione e Parisi della sezione di Bari. Quarto ufficiale: Panettella della sezione di Gallarate.

Note: ammoniti: Scoppa, Murilo, Adopo, Salandria, Sibilia, Taurino, Daga, Besea. Recupero: pt 1', st 5’. Gara a porte chiuse.