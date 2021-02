Il derby è della Juve Stabia, Cavese ko al "Lamberti": 1-2 I gialloblù vincono in rimonta: gol di Marotta (rigore) e Troest. Ai blufoncé non basta l'ex Bubas

Nell'anticipo della venticinquesima giornata del girone C di Serie C, riscatto immediato per la Juve Stabia, che al “Lamberti” ha battuto la Cavese con il finale di 2-1. Metelliani in vantaggio con il gol dell'ex gialloblù Bubas, ma ripresi da un calcio di rigore, trasformato da Marotta, per un fallo di Semeraro su Eposito. Squadre al riposo sul risultato di 1-1. Nel finale del secondo tempo, il guizzo che vale la partita: in rete il difensore delle vespe, Troest. Il derby, nel ricordo di Catello Mari, lancia la Juve Stabia in zona playoff e conferma gli aquilotti all'ultimo posto in classifica.

Il tabellino.

Cavese - Juve Stabia 1-2.

Marcatori: pt 20' Bubas, 41' Marotta (rig.), 41' Troest.

Cavese (3-4-3): Kucich; Matino, De Franco, Lancini; Cuccurullo (54′ Natalucci), Matera, Lulli (54′ Scoppa), Semeraro (54′ Ricchi); Bubas, Gerardi (63′ Montaperto), Calderini (74′ De Marco). A disp.: S.Russo, Favasuli, De Rosa, Senese, Gatto, Nunziante, Senesi. – Allenatore: Salvatore Campilongo

Juve Stabia (3-4-3): D.Russo; Esposito, Troest, Elizalde; Scaccabarozzi (62′ Garattoni), Berardocco, Vallocchia, Rizzo (83′ Suciu); Fantacci (69′ Borrelli); Marotta, Orlando (83′ Caldore). A disp.: Farroni, Oliva, Guarracino, Ripa. All.: Padalino.

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine. Assistenti: Ciancaglini della sezione di Vasto e Fontemurato della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale: Ubaldi della sezione dI Roma 1.

Note: Ammoniti: Troest, Elizalde, Calderini, De Franco, Lancini, Scoppa, Matera. Gara a porte chiuse.