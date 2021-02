Paganese, un punto pesante a Francavilla Fontana: 0-0 Gli azzurrostellati indenni all'esame del "Giovanni Paolo II". La salvezza diretta dista 3 punti

Secondo risultato utile consecutivo e terzo nelle ultime quattro partite per la Paganese, che porta via un punto pesante dal “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana imponendo alla Virtus il risultato finale di 0-0. Gli azzurrostellati vengono superati in classifica da Potenza e Bisceglie, vittoriose rispettivamente a Teramo, col finale di 3-1, e in casa con la Viterbese, ma riducono a 3 le lunghezze di ritardo dalla Vibonese, in zona salvezza diretta, che oggi ha osservato il turno di riposo. Gli uomini di Di Napoli devono ancora recuperare la gara casalinga con il Catania (una gara in meno anche per il Potenza).

Il tabellino.

Virtus Francavilla - Paganese 0-0

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa, Calcagno (1’st Delvino; 39’st Celli), Pambianchi, Caporale; Di Cosmo, Maiorino, Zenuni (1’ st Carella), Franco, Nunzella; Adorante (27’ st Ciccone), Vazquez (24’ pt Castorani). A disp.: Crispino, Negro, Mastropietro, Miccoli, Marino, Sparandeo, Tchetchoua. All.: Trocini.

Paganese (3-4-1-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano; Carotenuto, Onescu (23’ st Bramati), Antezza (15’ st Gaeta), Mattia; Guadagni (36’ st Scarpa); Diop (15’ st Zanini), Mendicino (23’ st Raffini). A disp.: Campani, Fasan, Esposito, Bonavolontà, Perazzolo, Cigagna, Curci. All.: Di Napoli.

Arbitro: Frascaro della sezione di Firenze. Assistenti: Spagnolo della sezione di Reggio Emilia e Regattieri della sezione di Finale Emilia. Quarto ufficiale: Barbiero della sezione di Campobasso.

Note: Ammoniti: Calcagno, Sirignano, Adorante (VF), Sbampato, Nunzella, Antezza, Ciccone. Angoli: 6-4. Recupero: pt 4', st 4’. Gara a porte chiuse.