Alma Salerno, arriva la vittoria a tavolino contro Acerra Il ricorso dei granata ha avuto esito positivo

Vittoria a tavolino per sei reti a zero e balzo in avanti in classifica generale. A meno di quarantott’ore dalla delicata trasferta di Senise, in casa Alma arrivano buone notizie sul fronte della giustizia sportiva. La Corte d’appello si è pronunciata in merito al ricorso presentato dall’Alma Salerno, avente in oggetto la sfida del 12 dicembre scorso, giocata al PalaWojtyla di San Sebastiano al Vesuvio.

La sfida, terminata in parità, ha visto la presenza di un tesserato della società di casa, il quale avrebbe dovuto scontare una squalifica rimediata in Coppa Italia, ma da scontare nel campionato corrente (in virtù della cancellazione della rassegna tricolore). L’Alma Salerno recupera così due punti in classifica, tornando prepotentemente in zona play-off. I due punti maturati permettono infatti al cinque di Marcelo Magalhaes di superare Junior Domitia e Spartak Caserta, staccando le rivali di una lunghezza e andando a giocare la trasferta di Senise con un rinnovato entusiasmo.