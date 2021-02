Scafati, Finelli: "Equilibrio e difesa verso Pistoia" Il coach gialloblu ha analizzato il ko con Ravenna e la prossima gara in programma

Obbligo del riscatto con la ricerca dell'equilibrio e della miglior difesa. La Givova Scafati si avvicina così alla sfida con la Giorgio Tesi Group Pistoia, in programma domenica: "La chiave dell’ultima sconfitta è tutta nella difesa, perché i punti che abbiamo subito sono troppi, frutto di amnesie che non possiamo permetterci. - ha spiegato il coach di Scafati, Alex Finelli - Ora dobbiamo recuperare l’attenzione e la continuità difensiva sui 40’ che ci è mancata contro Ravenna, per riuscire a spuntarla a Pistoia. Quando l’abbiamo affrontata all’andata disponeva di un americano in meno, Marks, che poi successivamente è stato tagliato ed al suo posto è stato ingaggiato Flecher, una guardia prestante, fisica, con tanti punti nelle mani. Ci siamo accorti quanto è stato difficile giocare contro i toscani in casa e quindi dovremo prestare ora massima attenzione, anche perché, oltre all’ultimo arrivato, il roster si compone di atleti esperti come Saccaggi, Wheatle ed una coppia di lungi talentuosa e duttile come Sims e Poletti. Noi, compresi bene gli errori di chimica difensiva commessi contro Ravenna, dovremo fare un passo avanti dal punto di vista dell’aggressività. Con la testa e le gambe dovremo sintonizzarci bene per costruire una gara che parte dalla difesa e che riverbera nel controllo dei rimbalzi, fondamentali contro una squadra molto fisica come Pistoia".

I"l nostro approccio alla partita contro Ravenna non è stato come lo avevamo programmato, abbiamo subito troppi punti sin dal primo quarto e siamo poi stati costretti ad inseguire a lungo. - ha aggiunto l'ala, Nemanja Dincic - Quando abbiamo raggiungo l’avversario, siamo stati invece condannati dagli episodi e da un Cinciarini in serata di grazia. C’è grande rammarico, ma stiamo lavorando sodo per la prossima partita di campionato, nonostante le assenze di Cucci e Marino, che speriamo di poter avere quanto prima in gruppo, perché ci danno una mano importante. Nella prossima sfida di Pistoia, dovremo disputare una gara solida, contro una squadra forte, in grande ripresa, con due ottimi americani ed alcuni italiani di grande esperienza per la categoria. Dovremo essere preparati a disputare una gara di grande spessore per riuscire a fare risultato".