Covid e gol dell'ex, la Cavese cade a Monopoli: 1-0 Decide De Paoli, i blufoncé senza cinque positivi sciupano una prolungata superiorità numerica

Nonostante un uomo in più per un tempo e mezzo, per effetto del doppio giallo rimediato in soli 23 minuti da Guiebre, la Cavese cade a Monopoli, affondata dal gol dell'ex De Paoli nel finale del match. Ad agitare le ore prima delal gara, in casa metelliana, i test anti Covid-19 effettuati questa mattina al “gruppo squadra”, che hanno accertato cinque positività (quattro calciatori e un membro dello staff tecnico), che sono andate ad aggiungersi a quelle precedentemente comunicate. I blufoncé restano ovviamente al palo, a quota 16 punti, all'ultimo posto in classifica nel girone C di Serie C.

Il tabellino.

Monopoli - Cavese 1-0

Marcatore: st 40' De Paoli.

Monopoli (3-5-2): Taliento; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Viteritti (31' st Zambataro), Paolucci, Vassallo (47' st Vignati), Iuliano (11' st Piccinni), Guiebre; Starita (31' st De Paoli), Soleri. A disp.: Menegatti, Oliveto, Basile, Alba, Isacco, Nina, Liviero, Steau. All.: Scienza.

Cavese (3-5-2): Kucich; Matino, De Franco, Favasuli (31' st Senese); Natalucci (14' st Montaperto), Matera, Pompetti, Lulli (43' st Gatto), Semeraro; Bubas, Gerardi. A disp.: Russo, Paduano, De Rosa, Gega. All. Salvatore Campilongo.

Arbitro: Moriconi della sezione di Roma 2. Assistenti: Perrelli della sezione di Isernia e Dicosta della sezione di Novara. Quarto ufficiale: Giaccaglia della sezione di Jesi.

Note: Espulso al 23' pt Guiebre per somma di ammonizioni. Ammoniti Guiebre, Matino, Matera, De Paoli, Gerardi. Gara a porte chiuse. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Mauro Bellugi.