Scafati, -2 dalla vetta. Coach Finelli: "Prova eccellente" Una sola vittoria divide i gialloblu dal primato condiviso da Forlì e Napoli

Scafati non sbaglia e riparte con forza a Pistoia: vittoria al PalaCarrara per il roster di coach Alex Finelli, vincente con il finale di 67-86 per il -2 dalla vetta, occupata da Forlì e Napoli. "Abbiamo disputato una partita eccellente. - ha spiegato il tecnico dei gialloblu - Devo fare i complimenti ai miei uomini, che hanno giocato con grande solidità per 40’ su entrambi i lati del campo. Abbiamo controllato i rimbalzi, tenuto l’uno contro uno ed in attacco mandato cinque uomini in doppia cifra. Bella partita, a tutto tondo, che ci ha permesso di rivedere finalmente in campo Cucci. Voglio sottolineare la prova difensiva di Palumbo su Fletcher, i suoi 11 rimbalzi difensivi, 11 assist e 7 recuperi, oltre ad una ordinata regia. Anche Thomas ha fatto vedere la sua classe, mentre i nostri lunghi Benvenuti, Dincic e Cucci hanno disputato una gara bella solida. Anche i nostri esterni Sergio, Musso, Rossato e Jackson hanno fatto ottime cose, con gli ultimi due offensivamente molto prolifici, autori di ben 34 punti. Ora cerchiamo a recuperare le energie in vista della prossima gara interna contro la capolista Forlì".

"Se ad inizio anno ci avessero detto che su questo campo avremmo disputato una simile prestazione, probabilmente non ci avremmo creduto. - ha aggiunto l'ala di Scafati, Valerio Cucci - Sono contento per la squadra, che ha saputo reagire dopo la sconfitta in casa. Voglio poi personalmente ringraziare il dottor Acanfora e tutto lo staff, perché in quei dieci giorni molto difficili per me, tutti mi sono stati vicino e mi hanno fatto sentire il loro affetto. A prescindere dal tabellino, oggi chiunque abbia messo piede in campo ha sciorinato grinta ed energia da vendere. Tutti hanno lottato con intensità sempre e fino alla fine. Abbiamo così ripagato la fiducia dei nostri tifosi, che possono essere orgogliosi di noi e con i quali speriamo di poter condividere queste gioie quanto prima".