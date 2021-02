Scafati, altro rinvio con Ferrara: positivi nel gruppo estense "Prolungata presenza di alcuni casi tra i tesserati del gruppo squadra", nota del club dell'Agro

Il 9 febbraio scorso, fu rinviata Ferrara-Scafati. Oggi arriva l'ufficialità di un ulteriore differimento per la gara casalinga del club dell'Agro contro gli estensi, limitati dal covid nel gruppo-squadra. "La Givova Scafati rende noto che il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara valevole per il recupero della quinta giornata del campionato di serie A2 (girone rosso) previsto per domani 24 febbraio, alle ore 18:00, al PalaMangano, contro Top Secret Ferrara. - si legge nella nota della società gialloblu - Come reso noto dalla società ferrarese nelle scorse settimane attraverso una nota ufficiale, il motivo dell’annullamento della sfida è dettato dalla prolungata presenza di alcuni casi positivi al covid-19 tra i tesserati del gruppo squadra della società estense, ai quali si rinnova un sincero augurio di pronta guarigione".

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969