Rally, rinviata la XXXI edizione della Coppa Primavera Decisione arrivata dopo le restrizioni imposte dalla zona arancione in Campania

Il Presidente dell'Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi e il Sindaco di Furore Giovanni Milo hanno concordato il rinvio della XXXI Coppa della Primavera, gara di Slalom, già in programma per il prossimo 21 marzo 2021.

Il perdurare della situazione pandemica in atto, aggravata dalla attivazione della "zona arancione" in Campania e dalle ulteriori restrizioni imposte dalla normativa anti Covid19 in merito all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonché la particolare conformazione del territorio di pertinenza, hanno fatto assumere la sofferta decisione ai due Enti.

A tutto ciò si è inoltre aggiunta la recente frana nel territorio di Amalfi, che ha interessato una strada in prossimità del percorso di gara, la cui chiusura avrebbe arrecato ulteriori disagi alla popolazione limitrofa e in transito.

L’Aci ha già ottenuto dalla federazione Aci Sport l'autorizzazione al rinvio della manifestazione a nuova data, da determinarsi non appena cesseranno le attuali condizioni ostative.