Scafati, colpo super: battuta Forlì 79-60 Finelli: "C’è grande soddisfazione, devo fare i complimenti ai miei giocatori"

La Givova Scafati vince contro la Unieuro Forlì e firma un colpo prezioso negli equilibri del girone rosso di Serie A2. Finale di 79-60 nel big match della ventunesima giornata. Corsa nel primo tempo e controllo nella ripresa per i gialloblu, che agganciano i romagnoli al secondo posto.

"C’è grande soddisfazione, devo fare i complimenti ai miei giocatori perché la partita difensiva è stata eccellente: lasciare Forlì a 60 punti con una costanza e continuità impressionante nei quattro quarti dà fiducia, autostima e credibilità in quello che stiamo costruendo e ci servirà per la seconda parte di stagione. - ha spiegato il coach di Scafati, Alex Finelli - Tutti si sono fatti trovare pronti. Forlì veniva invece da una settimana di stop per rischio covid-19 e le piccole problematiche avute in corso di gara hanno senza dubbio influito, ma questo è lo sport e le difficoltà capitano a tutti: anche noi all’andata a Forlì abbiamo dovuto fare a meno dell’infortunato Cucci e non avevamo in rosa Palumbo e Dincic. Da questa sfida mi porto via l’ottimo approccio difensivo e l’atteggiamento che questo gruppo di giocatori sta costruendo. Abbiamo una squadra competitiva e degli obiettivi importanti che ci aspettano. In tal senso, la gara di stasera fornisce fiducia, autostima in vista dei prossimi impegni in programma, a cui guardiamo con grande ottimismo".

Serie A2 - Girone Rosso

Ventunesima Giornata

Givova Scafati - Unieuro Forli 79-60

Parziali: 19-13, 26-17, 15-14, 19-16

Scafati: Jackson 20 (3/4, 4/8), Thomas 15 (3/10, 1/3), Rossano 12 (4/5, 0/4), Palumbo 8 (3/6, 0/0), Cucci 7 (2/3, 0/2), Sergio 5 (1/1, 0/4), Benvenuti 5 (2/2, 0/0), Dincic 4 (0/1, 0/0), Musso 3 (0/1, 1/5), Grimaldi, Marino, Festinese.

Forli: Landi 10 (2/6, 2/4), Rush 8 (1/2, 2/7), Natali 8 (1/2, 2/4), Rodriguez 8 (1/3, 2/6), Roderick 7 (1/3, 1/4), Bolpin 7 (1/1, 1/2), Campori 6 (1/1, 1/2), Giachetti 4 (0/6, 0/4), Dilas 2 (1/1, 0/0), Bruttini.