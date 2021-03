Paganese avanti, la Viterbese la riacciuffa: 1-1 Gol di Diop su calcio di rigore, pareggio di Besea. Al "Torre" finisce in parità la sfida salvezza

Al “Torre” finisce 1-1 la sfida salvezza tra Paganese e Viterbese, valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C. Azzurrostellati in vantaggio con un calcio di rigore conquistato da Guadagni, messo giù da Daga, e trasformato da Diop. Di Besea il pari dei laziali. Al 31' del secondo tempo espulso Sirignano per somma di ammonizioni.

Il tabellino.

Paganese - Viterbese 1-1

Marcatori: pt 9’ Diop (rig.), 38' Besea.

Paganese (3-4-1-2): Baiocco; Cigagna, Sbampato (1’ st Schiavino), Sirignano; Zanini, Antezza, Bramati (1’ st Bonavolontà), Squillace (14’ st Carotenuto); Guadagni (29’ st Scarpa); Diop, Raffini (41’ st Gaeta). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Curci, Mendicino. All.: Di Napoli.

Viterbese (4-3-3): Daga; Bianchi (1’ st De Santis), Markic, Camilleri, Falbo (30’ st Urso); Adopo, Salandria, Besea (30’ st Sibilia); Bezziccheri (38’ st Simonelli), Rossi (41’ st Porru), Murilo. A disp.: Bisogno, Mbende, Ricci, Menghi, Zanon, Menghi. All.: Taurino.

Arbitri: Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Assistenti. Santarossa della sezione di Pordenone e Barberis della sezione di Collegno. Quarto ufficiale: Cavaliere della sezione di Paola.

Note: Espulso al 31’st Sirignano per somma di ammonizioni. Ammoniti: Antezza, Bianchi, Scarpa, Urso, Falbo, Markic. Angoli: 7-2. Recupero: pt 1’, st 4’. Gara a porte chiuse.