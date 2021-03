Cavese, la luce in fondo al tunnel: riprendono gli allenamenti I metelliani sono reduci da due rinvii consecutivi per il focolaio Covid-19 nel "gruppo squadra"

La Cavese vede la luce in fondo al tunnel. Dopo i rinvii della gara casalinga casalinga con il Potenza e in trasferta contro la Ternana, che saranno recuperate alle 15, rispettivamente i prossimi 31 marzo e 7 aprile, i metelliani s'incamminano verso un graduale ritorno alla normalità dopo i 23 casi di Covid-19 rilevati all'interno del “gruppo squadra”. A partire da questo pomeriggio, approfittando del turno di riposo previsto dal calendario, i tesserati al momento negativi al Coronavirus si trasferiranno presso il “Centro Sportivo Polivalente” di San Gregorio Magno dove, nel pomeriggio di oggi, sosterranno il primo allenamento. Mercoledì 14 marzo, alle 15, i blufoncé saranno impegnati allo “Zaccheria” contro il Foggia. La gara sancirà l'inizio di un vero e proprio tour de force, con una partita ogni tre giorni, che determinerà il destino della stagione, scandita dalle difficoltà che sono tornate a manifestarsi proprio mentre, a dispetto degli ultimi tre passi falsi di fila, era iniziata la risalita in classifica.