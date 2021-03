Cavese, vince il Foggia ma il pensiero è rivolto a Vanacore Allo "Zaccheria" decide Balde. Tutti al fianco del vice allenatore, che lotta contro il Covid

Nella trentesima giornata del girone C di Serie C, allo “Zaccheria” il cuore non basta alla Cavese, reduce da un lungo stop forzato, causa Covid, per evitare la sconfitta per mano del Foggia, griffata Balde. I metelliani avrebbero voluto dedicare una vittoria ad Antonio Vanacore, 46enne vice di Salvatore Campilongo, che sta combattendo una dura battaglia proprio contro il virus con il sostegno di club, calciatori e tifosi.

Il tabellino.

Foggia - Cavese 1-0

Marcatori: pt 20' Balde.

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Anelli (12' st Germinio), Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Garofalo, Morrone (12' st Salvi), Vitale (24' st Iurato), Di Jenno; Balde (69′ Nivokazi), D’Andrea (40' st Pompa). A disp.: Di Stasio, Agostinone, Cardamone, Aramini, Rocca, Dema, Moreschini. All.: Marchionni.

Cavese (4-4-2): Russo; Nunziante (23' st Cuccurullo), De Franco, Gega, Favasuli; Natalucci, De Marco (23' st Senesi), Matera, Montaperto (34' st Gatto); De Rosa (14' st Semeraro), Gerardi. A disp.: Kucich, Paduano, Senese. All.: Campilongo.

Arbitro: Cavaliere della sezione di Paola. Assistente: Vitali della sezione di Brescia e Salvalaglio della sezione di Legnano. Quarto ufficiale: Vigile della sezione di Cosenza.

Note: Ammoniti: Morrone, Matera, Anelli, De Franco, Vitale, Gerardi, Iurato. Angoli 8-2. Recupero: pt 0’, st 4’. Gara a porte chiuse.