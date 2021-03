Bisceglie - Paganese, la probabile formazione azzurrostellata in ventuno a disposizione di Di Napoli, che deve fare i conti con 6 assenti e 2 squalificati

A seguito dell’esito negativo del ciclo dei test anti Covid-19 effettuati questa stamattina, a cui è stato sottoposto il “gruppo squadra”, il tecnico della Paganese, Raffaele Di Napoli, ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di domani (ore 15) contro il Bisceglie, valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. Rientra Volpicelli dopo un turno di squalifica. Assenti Criscuolo, Di Palma, Esposito, Fasan, Guadagni e Scarpa, oltre a Gaeta e Raffini, appiedati per un turno dal giudice sportivo.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Baiocco, Bovenzi, Campani;

Difensori: Carotenuto, Cernuto, Cigagna, Curci, Perazzolo, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace.

Centrocampisti: Antezza, Bonavolontà, Bramati, Mattia, Onescu, Volpicelli.

Attaccanti: Diop, Mendicino, Zanini.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano; Mattia, Onescu, Bramati, Zanini, Squillace; Diop, Mendicino. A disp.: Bovenzi, Campani, Cernuto, Cigagna, Curci, Carotenuto, Perazzolo, Volpicelli, Antezza, Bonavolontà. All.: Di Napoli.