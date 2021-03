Casertana - Cavese, la probabile formazione dei blufoncé Rientri importanti dal Covid per Campilongo, ma tre negativizzati dovranno restare fuori

Sono 20 i calciatori convocati del tecnico della Cavese, Salvatore Campilongo, per la sfida in trasferta con la Casertana, in programma domani, alle 17,30, valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Indisponibili Lancini, Marzupio e Pompetti, che si sono negativizzati, ma non hanno ancora ottenuto il certificato di idoneità medica per riprendere l'attività agonistica. Out pure gli squalificati De Franco e Matera. Rientrano Bubas, Calderini e Scoppa, che, però, non sono al top della condizione. Al “Pinto” si giocherà la prima di una serie di partite, con cadenza di tre giorni tra l'una e l'altra, che caratterizzeranno il congestionatissimo calendario degli aquilotti sino al prossimo 18 aprile (Palermo – Cavese).

L'elenco dei 20 convocati (in ordine di ruolo e numero di maglia).

Portieri: D’Andrea, Paduano, Kucich.

Difensori: Matino, Ricchi, Senese, Nunziante, Semeraro, Gega, Natalucci.

Centrocampisti: Scoppa, Favasuli, Cuccurullo.

Attaccanti: De Rosa, Gatto, Montaperto, Calderini, Senesi, Bubas, Gerardi.

La probabile formazione.

Cavese (3-4-3): Kucich; Favasuli, Matino, Semeraro; Natalucci, Scoppa, Cuccurullo, Nunziante; Calderini, Gerardi, Bubas. A disp.: D’Andrea, Paduano, Ricchi, Gega, Senese, De Rosa, Montaperto, Senesi, Gatto. All.: Campilongo.