Cavese - Catania, la probabile formazione dei blufoncé Rientrano dalla squalifica Gerardi e Scoppa. Campilongo recupera anche un altro centrocampista

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta questa mattina, il tecnico Salvatore Campilongo ha diramato l'elenco dei convocati per Cavese - Catania, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 15, allo stadio “Lamberti. Rientrano in lista, dopo aver scontato una giornata di squalifica, Gerardi e Scoppa. A centrocampo recuperato Lulli. I metelliani devono vincere a tutti i costi per rimanere aggrappati alla possibilità di disputare i playout e vanno a caccia di un successo dopo 6 sconfitte consecutive.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: D’Andrea, Kucich, Paduano.

Difensori: De Franco, Gega, Matino, Natalucci, Nunziante, Ricchi, Semeraro, Senese.

Centrocampisti: Cuccurullo, Favasuli, Matera, Lulli, Scoppa.

Attaccanti: Bubas, Calderini, De Rosa, Gatto, Gerardi, Montaperto, Senesi.

La probabili formazione.

Cavese (3-4-3): Kucich; Matino, De Franco, Senese; Natalucci, Matera, Scoppa, Semeraro; Bubas, Gerardi, Calderini. A disp.: D’Andrea, Paduano, Ricchi, Gega, Nunziante, Cuccurullo, Favasuli, Lulli, De Rosa, Senesi, Montaperto, Gatto. All.: Campilongo.