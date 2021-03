Cavese, adesso serve un miracolo sportivo: blitz Catania (0-2) Settima sconfitta consecutiva per i blufoncé. Lancio di fumogeni dall'esterno del "Lamberti"

Nel primo dei due anticipi del pomeriggio validi per la trentatreesima giornata, nel girone C di Serie C, la Cavese è uscita sconfitta con il finale di 0-2 al “Lamberti” contro il Catania. Etnei avanti al 3' della ripresa con un gol di Giosa, indisturbato nella battuta a rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. All'8' il raddoppio di Dall’Oglio, che ruba palla a Lulli, a centrocampo; parte in contropiede e fulmina Kucich con una botta dalla distanza. Al 95', espulso Matino per fallo da ultimo uomo su Sarao. Da segnalare il gioco interrotto, al 18' del primo tempo, per un lancio di fumogeni provenienti dall’esterno dello stadio, che ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Per i metelliani, ultimi in classifica, è maturata la settima sconfitta consecutiva. A cinque giornate dalla fine del campionato, per evitare la retrocessione diretta in Serie D e disputare i playout occorre un miracolo sportivo.

Il tabellino.

Cavese – Catania 0-2

Marcatori: st 3' Giosa, 35' Dall'Oglio.

Cavese (4-3-1-2): Kucich; Nunziante (36' st Natalucci), Matino, De Franco, Ricchi; Matera (21' st Lulli), Scoppa (22' st Senesi), Cuccurullo; Calderini (15' st Montaperto); Bubas (36' st Gatto), Gerardi. A disp.: D’Andrea, Paduano, Favasuli, De Rosa, Senese, Semeraro, Gega. All.: Campilongo.

Catania (4-3-2-1): Martinez; Calapai, Giosa (43' st Sales), Claiton, Pinto; Dall’Oglio (44' st Rosaia), Maldonado, Izco (18' st Welbeck); Piccolo (31' st Di Piazza), Russotto (18' st Reginaldo); Sarao. A disp.: Santurro, Albertini, Zanchi, Golfo, Vrikkis. All.: Baldini.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna. Assistenti: Catucci della sezione di Pesaro e Cravotta della sezione di Città de' Castello. Quarto ufficiale: Maranesi della sezione di Ciampino.

Note: Espulso al 50' st Matino per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Giosa, Dall’Oglio, Nunziante, Senesi, Claiton, Matino. Recupero: pt 1', st 5'. Gara a porte chiuse.