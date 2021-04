Cavese, un calvario sportivo: ko anche a Francavilla Fontana La Virtus sbaglia un rigore con Vazquez e vince grazie a Nunzella. Nono k.o. di fila dei blufoncé

Notte fonda per la Cavese, per l'ennesima volta in dieci uomini (rosso a Gerardi per somma di ammonizioni, in avvio di ripresa), alla nona sconfitta di fila e sempre più ultima: a Francavilla Fontana decide Nunzella. Nel primo tempo Kucich aveva tenuto a galla i suoi parando un calcio di rigore a Vazquez. Campilongo potrebbe dimettersi nelle prossime ore.

Il tabellino.

Virtus Francavilla – Cavese 1-0

Marcatore: st 24' Nunzella.

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa, Delvino, Pambianchi, Caporale (42' st Sperandeo); Giannotti, Castorani (18' st Tchetchoua), Franco (41' st Marino), Mastropietro (42' st Zenuni), Nunzella; Ciccone (27' st Adorante), Vazquez. A disp.: Crispino, Negro, Carella, Maiorino, Miccoli, Calcagno. All.: Colombo.

Cavese (3-5-2): Kucich; Matino (26' pt Favasuli), De Franco, Lancini; Natalucci, Matera, Lulli (22' st Senesi), Scoppa (22' st Cuccurullo), Ricchi (16' st Semeraro); Gerardi, Bubas (22' st Gatto). A disp.: Russo, Paduano, De Rosa, Senese, Nunziante, Pompetti, Gega. All.: Campilongo.

Arbitro: Pashuku della sezione di Albano Laziale. Assistenti: Micalizzi della sezione di Palermo e Trischitta della sezione di Messina. Quarto ufficiale: Baratta della sezione di Rossano.

Note: Al 37' pt Kucich para un rigore a Vazquez. Espulso al 10' st Gerardi per somma di ammonizioni. Ammoniti: Matino, Castorani, Giannotti, Gerardi.