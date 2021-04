Cavese umiliata dalla Ternana: 7-2. Ora la D è a un passo La capolista asfalta i metelliani, che domenica potrebbero essere aritmeticamente retrocessi

La Cavese alza definitivamente “bandiera bianca” nella corsa salvezza rimediando un'autentica umiliazione sportiva sul campo della già promossa capolista Ternana, nel recupero della ventottesima giornata del girone C di Serie C. Dopo il 5-0 all'andata, le fere strapazzano gli aquilotti anche al ritorno e, stavolta, con un risultato ancor più robante: 7-2. Apre le danze Vantaggiato su assist di Torromino e il dieci degli umbri concede il bis a stretto giro di posta vincendo un duello a distanza con l'ex Zampagna, ora commentatore tv, che lo aveva sfidato a fare un gol con una sforbiciata alla Zampagna: detto, fatto. Un palo di Matera precede uno colto da Torromino, ma si va al riposo sul 3-0 grazie a Peralta, che ruba palla a Ricchi e batte Kucich. Non è finita qui perché, in avvio di ripresa, Laverone trova la gioia del secondo centro stagionale. Scoppa accorcia momentaneamente le distanze, ma i rossoverdi vanno in gol con chi gli pare e quando gli pare: il difensore Suagher nè è l'esempio, con complicità di Kuchic. Peralta firma la doppietta personale e il mortificante 6-1. Ricchi trova la prima gioia tra i professionisti, ma c'è ancora tempo per Partipilo. Domenica, al "Lamberti", contro il Teramo (ore 12,30) potrebbe arrivare la certezza aritmetica della retrocessione in Serie D, al culmine di una stagione da dimenticare. Non è bastato nemmeno il ritorno in panchina di Maiuri. Sono dieci le sconfitte consecutive.

Il tabellino.

Ternana – Cavese 7-2

Marcatori: pt 17' Vantaggiato, 24' Vantaggiato, 38' Peralta; st 3' Laverone, 7' Scoppa, 19' Suagher, 29' Peralta, 31' Ricchi, 44' Partipilo.

Ternana (4-2-3-1): Vitali; Laverone, Russo, Suagher (20' st Ndir), Mammarella (34' st Celli); Damian, Salzano; Peralta (34' st Ferrante), Falletti (14' st Partipilo), Torromino; Vantaggiato (14' st Onesti). A disp.: Casadei, Kontek, Proietti, Paghera, Furlan, Raicevic. All.: Lucarelli.

Cavese (3-5-2): Kucich; Matino, De Franco, Lancini (32' st Marzupio); Nunziante (12' st Senesi), Lulli (1' st Cuccurullo), Scoppa (19' st Pompetti), Matera, Ricchi; Bubas, Gatto (19' st Montaperto). A disp.: Paduano, Russo, Favasuli, De Rosa, Senese, Semeraro, Gega. All.: Grottola (Maiuri indisponibile).

Arbitro: Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Assistenti: Pressato della sezione e Cerilli della sezione di Latina. Quarto uficiale: Di Marco della sezione di Ciampino.

Note: Ammoniti: Marzupio, Palumbo, Vantaggiato. Recupero: pt 0', st 3'. Gara iniziata con 8 minuti di ritardo a causa della rottura della bandierina di un assistente di linea.