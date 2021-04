Monopoli - Paganese, la probabile formazione azzurrostellata Sette indisponibili e ventidue calciatori a disposizione del tecnico Di Napoli

A seguito dell’esito negativo del ciclo dei test anti Covid-19, effettuato stamattina, a cui si è sottoposto il “gruppo squadra”, il tecnico della Paganese, Raffaele Di Napoli, ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani, alle 15, al “Veneziani”, contro il Monopoli, valido per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Nella lista non figurano gli indisponibili Antezza, Cernuto, Criscuolo, Fasan, Gaeta, Perazzolo e Scarpa.

L’elenco dei 22 convocati.

Portieri: Baiocco, Bovenzi, Campani.

Difensori: Carotenuto, Cigagna, Curci, Esposito, Di Palma, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace.

Centrocampisti: Bonavolontà, Bramati, Mattia, Onescu, Volpicelli.

Attaccanti: Diop, Guadagni, Raffini, Zanini, Mendicino.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano; Mattia, Onescu, Bonavolontà, Zanini, Squillace; Diop, Raffini. A disp.: Bovenzi, Campani, Cigagna, Curci, Di Palma, Esposito, Carotenuto, Bramati, Volpicelli, Guadagni, Mendicino. All.: Di Napoli