Cavese - Teramo, la probabile formazione dei blufoncé Sono 24 i calciatori a disposizione di Maiuri per la gara con gli abruzzesi. Tre indisponibili

Sono 24 i calciatori a disposizione del tecnico Vincenzo Maiuri per Cavese – Teramo in programma domani, alle 12,30, allo stadio “Lamberti”, valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Non figurano nella lista gli infortunati Calderini, Natalucci e Nunziante. I metelliani, ultimi in classifica, reduci da dieci sconfitte consecutive, retrocederebbero in Serie D con tre giornate di anticipo in caso di sconfitta contro gli abruzessi.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Kucich, Paduano, Russo.

Difensori: De Franco, De Vito, Gega, Lancini, Matino, Marzupio, Ricchi, Semeraro, Senese.

Centrocampista: Cuccurullo, De Marco, Favasuli, Matera, Pompetti, Scoppa.

Attaccanti: Bubas, De Rosa, Gatto, Gerardi, Montaperto, Senesi.

La probabile formazione.

Cavese (3-5-2): Russo; Matino, De Franco, Lancini; Ricchi, Scoppa, Matera, Cuccurullo, Semeraro; Bubas, Gatto. A disp.: Kucich, Paduano, De Vito, Marzupio, Senese, De Marco, Favasuli, Pompetti, De Rosa, Montaperto, Gerardi, Senesi. All.: Maiuri.