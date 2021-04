La Cavese non alza bandiera bianca, Matino stende il Teramo Dopo dieci sconfitte consecutive i metelliani tornano al successo grazie a un gol del difensore

La Cavese non alza bandiera bianca e tiene accesa la pur flebile speranza di tornare in corsa per i playout battendo con il finale di 1-0 il Teramo nella gara valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Matino, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ferma a dieci la striscia di sconfitte consecutive dei metelliani, che tornano alla vittoria e restano aggrappati alla speranza di accedere agli spareggi per non retrocedere. Da segnalare, nel primo tempo, anche un palo colpito da Pompetti e, nella ripresa, un miracoloso salvataggio di Diakitè su tentativo, da distanza ravvicinata, di Bubas, servito da Senesi. Il difensore abruzzese ha sfiorato il pari nel finale. Al 95' espulso il tecnico Maiuri per proteste.

Il tabellino.

Cavese – Teramo 1-0

Marcatore: pt 23' Matino.

Cavese (4-3-3): Kucich; Matino, De Franco, Lancini, De Vito (30' st Marzupio); Cuccurullo (19' st De Marco), Pompetti (30' st Scoppa), Matera; Bubas (40' st Gerardi), Gatto, Senesi (40' st Montaperto). A disp.: Russo, Ricchi, Favasuli, De Rosa, Senese, Semeraro, Gega. All.: Maiuri.

Teramo (3-5-2): Lewandowski; Piacentini, Diakitè, Trasciani (1' st Vitturini); Lasik, Santoro, Arrigoni, Mungo (39' st Gerbi), Cappa (35' st Di Francesco); Bombagi (22' st Costa Ferreira), Pinzauti (1' st Kyeremateng). A disp.: D’Egidio, Soprano, Bellucci, Ilari, Viero, Lombardi. All.: Paci.

Arbitro: Repace della sezione di Perugia. Assistenti: Lalomia della sezione di Agrigento e Dentico della sezione di Bari. Quarto ufficiale: Ricci della sezione di Firenze.

Note: Espulso al 50' st Maiuri per per proteste. Ammoniti: Matera, Kyeremateng, Kucich. Gara a porte chiuse.