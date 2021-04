La Paganese crolla a Monopoli: 3-1 Guiebre e Piccinni lanciano i pugliesi, Diop accorcia le distanze, De Paoli chiude i conti

La Paganese crolla al “Veneziani”: 3-1 per il Monopoli nella trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Vantaggio pugliese con Guiebre, raddoppio firmato Piccinni. Diop riduce le distanze per gli azzurrostellati, su calcio di rigore, ma, a inizio ripresa, ci pensa l'ex Cavese De Paoli a chiudere i conti.

Il tabellino.

Monopoli – Paganese 3-1

Marcatori: pt 11' Guiebre, 32' Piccinni, 42' Diop (rig.); st 9' De Paoli.

Monopoli (3-5-2): Taliento; Arena, Bizzotto, Mercadante; Zambataro (34' st Nicoletti), Paolucci (35' st Currarino), Vassallo (25' st Iuliano), Piccinni (4' st Viteritti), Guiebre; Bunino, De Paoli (25' st Soleri). A disp.: Menegatti, Oliveto, Vignati, Alba, Liviero, Isacco, Nina. All.: Scienza.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Cigagna, Sbampato, Sirignano (13' st Raffini); Mattia, Onescu (36' st Carotenuto), Bonavolontà (1' st Volpicelli), Zanini, Squillace; Diop (13' st Guadagni), Mendicino. A disp.: Bovenzi, Campani, Curci, Esposito, Di Palma, Schiavino, Bramati, Zanini. All.: Raffaele Di Napoli.

Arbitro: Giordano della sezione di Novara. Assistenti: Marchetti della sezione di Trento e Giuggioli della sezione di Grosseto. Quarto ufficiale: Viapiana della sezione di Catanzaro.

Note: Ammoniti: Piccinni, Sbampato, Paolucci, Iuliano, Volpicelli. Recupero: pt 0’, st 3’. Gara a porte chiuse.