Paganese, colpo in dieci uomini: Mendicino stende il Foggia Gli azzurrostellati vincono nonostante l'espulsione, al 24' del primo tempo, di Diop

In dieci dal 24' del primo tempo, per effetto dell'espulsione rimediata da Diop, la Paganese sbanca lo “Zaccheria” di Foggia grazie a un gol di Mendicino sul finire del match. Tre punti d'oro per gli uomini di Di Napoli, nella trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, anche se restano ridotte le chance di poter evitare i playout. La salvezza diretta arriverebbe solo nel caso in cui il Bisceglie perdesse tre partite di fila e e gli azzurrostellati vincessero le ultime due, o qualora, a fronte di 6 punti nei prossimi 180 minuti, Turris e Vibonese perdessero tutte le rispettive partite in calendario.

Il tabellino.

Foggia – Paganese 0-1

Marcatore: st 36’ Mendicino.

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Gavazzi e Agostinone; Kalombo (33’ pt Balde; 19’ st D’Andrea), Garofalo (35’ st Said Mhando), Rocca, Vitale, Di Jenno; Curcio, Dell’Agnello (35’ st Nivokazi). A disp.: Mascolo, Jorio, Moreschini, Iurato, Aramini, Turi. All.: Marchionni.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Onescu, Schiavino, Sirignano; Carotenuto (20’ st Cernuto), Volpicelli (27’ st Gaeta), Bramati, Zanini, Mattia; Raffini (10’ st Mendicino), Diop. A disp.: Campani, Bovenzi, Esposito, Bonavolontà, Scarpa, Cigagna, Guadagni, Curci. All.: Di Napoli.

Abritro: Frascaro della sezione di Firenze. Assistenti: Toce della sezione di Firenze e Voytyuk della sezione di Ancona. Quarto ufficiale: Giaccaglia della sezione di Jesi.

Note: Espulso al 24’ pt Diop per condotta violenta. Ammoniti: Zanini. Angoli: 9-1. Recupero: pt 3’ e st 4’. Gara a porte chiuse.