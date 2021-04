Palermo - Cavese, la probabile formazione dei blufoncé Solo due indisponibili, metelliani obbligati a vincere e sperare per evitare la retrocessione in D

Sono 24 i calciatori della Cavese convocati per la trasferta a Palermo, valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio “Barbera”. Il match si giocherà in contemporanea, come da regolamento relativo alle ultime due giornate di campionato, con tutte le altre partite del turno. Indisponibili gli infortunati Semeraro e Montaperto. I metelliani, in attesa di recuperare la gara casalinga con la Turris, mercoledì prossimo, alle 15, devono vincere e augurarsi la sconfitta del Bisceglie, che ospiterà la Vibonese, per evitare la retrocessione diretta in Serie D.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Kucich, Paduano, Russo.

Difensori: De Franco, De Vito, Lancini, Matino, Marzupio, Natalucci, Nunziante, Ricchi, Senese.

Centrocampisti: Cuccurullo, De Marco, Favasuli, Matera, Pompetti, Scoppa.

Attaccanti: Calderini, Bubas, De Rosa, Gatto, Gerardi, Senesi.

La probabile formazione.

Cavese (3-5-2): Kucich; Matino, De Franco, Lancini; Ricchi, Scoppa, Matera, Cuccurullo, Nunziante; Bubas, Gatto. A disp.: Russo, Paduano, De Vito, Marzupio, Natalucci, De Marco, Favasuli, Pompetti, De Rosa, Calderini, Gerardi, Senesi. All.: Maiuri.