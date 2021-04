Paganese, la salvezza passa dai playout: solo 0-0 col Potenza Al "Torre" pari a reti inviolate, il Bisceglie batte 1-0 la Vibonese e si porta a -1

Nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C, la Paganese non va oltre il pari a reti inviolate, al “Torre”, con il Potenza già salvo. In virtù del successo per 1-0 del Bisceglie sulla Vibonese, gli azzurrostellati dovranno certamente disputare i playout, proprio contro i pugliesi, per garantirsi la permanenza in categoria. L'obiettivo, ora, è difendere la miglior posizione. Domenica prossima, alle 20,30, al "Pinto", il derby con la Casertana già qualificata ai playoff.

Il tabellino.

Paganese – Potenza 0-0

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavino, Sirignano; Carotenuto (22’ st Guadagni), Onescu, Bramati (16’ st Gaeta), Zanini, Mattia (31’ st Cernuto); Raffini (22’ st Scarpa), Mendicino. A disp.: Campani, Bovenzi, Esposito, Di Palma, Cigagna, Curci, Bonavolontà. All.: Di Napoli.

Potenza (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Gigli, Conson, Nigro; Coppola (44’ st Lauro), Sandri (27’ st Bruzzo), Zampa; Ricci (27’ st Di Livio); Salvemini (27’ st Volpe), Romero (41’ st Cavaliere). A disp.: Santopadre, Noce, Panico, Mazzeo, Fontana, Di Somma, Bucolo. All.: Gallo.

Arbitro: Luciani della sezione di Roma 1. Assistenti: Dell’Olio della sezione di Molfetta e Rinaldi della sezione di Roma 1. Quarto ufficiale: Turrini della sezione di Firenze.

Note: Ammoniti: Carotenuto, Conson, Scarpa. Angoli: 6-6. Recupero: pt 0’, st 4’. Gara a porte chiuse.