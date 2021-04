La Cavese retrocede in Serie D, k.o. a Palermo: 3-2 La travagliata stagione dei metelliani si conclude con due giornate di anticipo

Nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C, la Cavese retrocede in Serie D con due gare ancora da disputare. La stagione amarissima dei metelliani si conclude con l'aritmetico ritorno in LND per effetto della sconfitta per 3-2 a Palermo. Momentaneo vantaggio di Bubas, reti di Edoardo Lancini e Valente per il 2-1 all'intervallo. Nella ripresa, pari di Matera a marcatura del definitivo 3-2 messa a segno da Rauti.

Il tabellino.

Palermo – Cavese 3-2

Marcatori: pt 10' Bubas, 26' E. Lancini, 32' Valente; st 31' Matera, 38' Rauti.

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, E. Lancini (12' st Marong), Marconi; Doda (22' st Luperini), De Rose, Broh, Valente; Kanoute (38' st Odjer), Floriano (12' st Santana); Rauti. A disp.: Faraone, Martin, Silipo. All.: Filippi.

Cavese (4-3-3): Kucich (29' pt Russo); Matino, De Franco, N. Lancini (17' st Nunziante), De Vito; Cuccurullo (27' st Scoppa), Pompetti (27' st De Rosa), Matera; Senesi, Bubas, Gatto (18' st Gerardi). A disp.: Ricchi, De Marco, Favasuli, Marzupio, Calderini, Natalucci. All.: Grottola (Maiuri squalificato).

Arbitro: Delrio della sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Bonomo della sezione di Milano e Dell'Orco della sezione di Policoro. Quarto ufficiale: Monaldi della sezione di Macerata.

Note: Espulso al 48' st Scoppa per somma di ammonizioni. Ammoniti: Pompetti, Cuccurullo, Scoppa, Santana, Accardi, De Vito, De Rosa. Gara a porte chiuse.