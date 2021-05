Boxe: Ceglia combatterà in Finlandia Il pugile campano sfiderà Edis Tatli il 19 giugno per il titolo Europeo dei pesi leggeri.

Il 19 giugno sarà una data importante per la carriera di Gianluca Ceglia, trentunenne pugile salernitano che combatte nella categoria dei pesi leggeri. Il ragazzo di San Valentino Torio volerà in Finlandia per sfidare Edis Tatli per il titolo Europeo dei pesi leggeri che risulta attualmente vacante.

Ceglia si presenta a questo appuntamento con l’obiettivo di portare a casa la cintura ma se la vedrà contro un pugile molto esperto che vanta 32 successi e 3 sconfitte in carriera. L’evento è organizzato dalla Maki Boxing e c’è molta curiosità per capire chi tra l’atleta campano e il pugile nato in Kosovo riuscirà a conquistare l’ambito titolo europeo.