Trofeo Rosa e Canapè Baby Challenge, il 20 giugno a Montesano sulla Marcellana Giornata che inizia con le categorie femminili, pomeriggio dedicato agli uomini.

Da alcuni giorni Montesano sulla Marcellana è tutto un cantiere continuo per mettere mano alla quinta edizione del Trofeo Città di Montesano sulla Marcellana che ingloba sia il Trofeo Rosa per donne esordienti e allievi che il Canapè Baby Challenge per le categorie esordienti maschili.

Con la nuova denominazione di Radesca Cycling Team, la squadra tutta al femminile di Maurizio Radesca dallo scorso anno è artefice di un progetto, portato avanti insieme al direttore sportivo Mimmo Tranchese, per il quale le ragazze possano condividere la loro passione con le loro coetanee e crescere di livello oltre a far crescere il ciclismo femminile al Sud attraverso l’organizzazione di un tavolo di lavoro con i vari comitati regionali interessati, per invogliare e incentivare le società del territorio a intraprendere un percorso sulla stessa falsariga della Radesca Cycling Team.

Domenica 20 giugno, la manifestazione è strutturata al mattino con lo svolgimento delle gare esordienti donne (alle 9:00) e allieve donne (alle 11:00) , mentre il pomeriggio è tutto dedicato agli esordienti uomini (alle 16:00) primo e secondo anno.

Ed è certo che da quasi tutte le regioni d’Italia, le giovani forze del ciclismo femminile e quello maschile ricambieranno l'invito degli organizzatori capitanati da Maurizio Radesca e coaudivati a loro volta dall’amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana e dallo staff del Giro d’Italia Amatori Acsi per il sostegno al ciclismo giovanile