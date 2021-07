Paganese, definito lo staff tecnico del settore giovanile Ecco i responsabili, gli allenatori e i preparatori del vivaio azzurrostellato per la nuova stagione

La Paganese riparte definitivamente dopo aver salvato la Serie C grazie all'accoglimento del ricorso, presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni, avverso l'esclusione dal campionato di Serie C. Il club arruzzostellato ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Daniel Onescu, ma non solo. La prima squadra s'incammina verso una nuova avventura, sotto la supervisione del nuovo responsabile dell'area tecnica, Cosimo D'Eboli, di pari passo al vivaio. In tal senso, continua senza sosta il lavoro del settore giovanile del presidente Giuseppe Caiazzo, che ha definito e reso noto il nuovo staff tecnico per la stagione 2021/2022. Di seguito i dettagli.

Settore giovanile Paganese, lo staff tecnico.

Direttore Sportivo: Sossio Finestra.

Allenatore Primavera 3: Nicola Liguori.

Allenatore Under 17: Salvatore Matrecano.

Allenatore Under 16: Corrado Pianese.

Allenatore Under 15: Gianluca Macone.

Responsabile Area Portieri: Gennaro Della Corte.

Preparatore dei Portieri: Giuseppe Granato.

Responsabile Area Atletica: Claudio De Michele.