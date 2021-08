Calcio giovanile, il salernitano Luca Lamberti riparte dal Pontedera Il centrocampista originario di Fisciano disputerà il campionato Primavera 3

Per gli amanti dei motori è “la città della Piaggio”. Gli appassionati di calcio la ricordano come la squadra che superò in amichevole l’Italia di Arrigo Sacchi prima della partenza per i Mondiali di USA ’94. Per Luca Lamberti, 17enne salernitano, Pontedera potrebbe rappresentare il trampolino di lancio nel mondo del calcio. Il giovane calciatore originario di Fisciano nella prossima stagione disputerà il campionato Primavera 3 con la maglia della società toscana, militante nel campionato di serie C.

Una piccola rivincita per il baby centrocampista che, dopo aver fatto parte per tre anni del settore giovanile della Salernitana, si era ritrovato svincolato. E così, un anno fa, ha deciso di ripartire da dove tutto era iniziato: l’Asd Aquilotti Irno del suo mentore Livio Maranzano che lo ha allenato per otto stagioni, curandone la crescita sportiva ed umana. Con la società di Baronissi, Luca Lamberti ha ritrovato motivazioni ed entusiasmo, al punto da non passare inosservato durante lo stage organizzato dal Pontedera che ha deciso di puntare sul 17enne.

Lamberti, che è assistito dal consulente di mercato per società professionistiche Vincenzo Catera, è un centrocampista dai piedi buoni, dotato di qualità importanti sia dal punto di vista tecnico che atletico. Bravo ad attaccare la profondità, sa leggere il gioco ed ha una buona resistenza. Doti che proverà a migliorare in una società professionistica e che ha sempre dimostrato di saper lavorare bene con i giovani.