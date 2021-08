Paganese, ufficiale una doppia cessione alla Fidelis Andria A Chianciano Terme prosegue la preparazione al ritmo di due sedute di allenamento giornaliere

Proseguono con grande intensità, al ritmo di due sedute di allenamento al giorno, gli allenamenti della Paganese nel ritiro a Chianciano Terme. A caratterizzare il lavoro, dopo l’attivazione muscolare, le attenzioni rivolte al pacchetto difensivo, seguito dall’allenatore in seconda Tatomir, e una serie di esercitazioni svolte da centrocampisti e attaccanti sotto la guida di mister Di Napoli oltre a un intenso focus sullo sviluppo dei calci piazzati.

Non solo campo. Continua anche il calciomercato con una doppia partenza ufficiale: raggiunto l’accordo con la Fidelis Andria per la cessione dei centrocampisti Angelo Bonavolontá e Danilo Gaeta. Il primo è stato ceduto con la formula del prestito, il secondo a titolo definitivo. Gaeta lascia la Paganese dopo aver vestito la maglia azzurrostellata per 3 anni collezionando 85 presenze e 2 gol. Il club azzurrostellato ha ringraziato Gaeta per l’impegno profuso in questi anni augurandogli le migliori fortune professionali. Prima di lasciare il ritiro di Chianciano Terme, Gaeta ha voluto lasciare un messaggio: “Ringrazio il presidente Trapani, l’amministratore Raiola e tutta la famiglia azzurrostellata, che in questi anni mi è stata vicina e non mi ha mai fatto mancare nulla. Ringrazio, inoltre, i tifosi, che mi hanno garantito il loro sostegno. Anche quest’anno, nonostante le restrizioni a causa del Covid, non ci hanno mai fatto sentire soli. Grazie Pagani!”.