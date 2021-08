Paganese - Messina, anticipato l'orario del calcio d'inizio La variazione è ufficiale, a comunicarla la Lega Pro

In data odierna la Lega Pro ha comunicato che Paganese - ACR Messina, gara valida per la prima giornata del girone C di Serie C, in programma sabato 28 agosto, con calcio d'inizio alle 20:30, allo stadio "Marcello Torre", è stataanticipato alle ore 17,30 dello stesso giorno.