Jomi Salerno, la Supercoppa Italiana è tua. A Chieti battuto il Mestrino Le campane hanno battuto le venete per 28-24 conquistando il trofeo per la sesta volta.

Obiettivo raggiunto. Il primo trofeo della stagione arriva a Salerno. A Chieti, presso il Centro Tecnico Federale denominato “La Casa della pallamano”, la squadra guidata da coach Laura Avram ha affrontato e battuto per 28-24 le venete del Mestrino.

Il primo impegno stagionale, che metteva in palio un trofeo importante come la Supercoppa Italiana, era un momento attesissimo dalla società per iniziare bene questo nuovo ciclo dopo i tanti cambiamenti fatti in estate. Capitan Napoletano e compagne hanno fatto una buona gara. Sono partite subito forte facendo il break. Poi Mestrino ha assorbito il colpo e ha cominciato a rispondere sorprendentemente con grande personalità e qualità.

Il primo tempo è terminato 14-11 per la Jomi Salerno che nella ripresa ha completato l’opera. Avram ha dato spazio anche alle più giovani e a chi era stata meno impegnata nella fase centrale, per dare a tutta la rosa la possibilità di partecipare attivamente alla conquista del primo trofeo stagionale. Si tratta della sesta Supercoppa Italiana vinta dalla Jomi Salerno che si conferma leader in Italia e punterà anche nella stagione 2021-2022 alla vittoria dello scudetto.