Paganese - Vibonese, la probabile formazione degli azzurrostellati Grassadonia deve fare a meno di due titolari, ma non mancano le alternative

A seguito dell’esito negativo del ciclo dei test anti Covid-19 effettuato ieri, a cui si è sottoposto il “gruppo squadra”, il tecnico della Paganese, Gianluca Grassadonia, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara odierna con la Vibonese, in programma alle 18, valida per la sesta giornata del girone C di Serie C. Indisponibili l'acciaccato Abou Diop e Davide Manarelli, che al “San Nicola”, contro il Bari, ha riportato un trauma contusivo e distorsivo alla caviglia destra vedendosi costretto a lasciare anzitempo il rettangolo di gioco. I tempi di recupero di Manarelli verranno valutati nei prossimi giorni, intanto, il difensore ha già iniziato le cure sotto la guida dello staff medico azzurrostellato.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Murolo, Perlingieri, Pica, Sbampato, Scanagatta, Schiavi, Schiavino.

Centrocampista: Cretella, Firenze, Sussi, Tissone, Vitiello, Volpicelli, Zanini, Zito.

Attaccanti: Castaldo, Del Regno, Guadagni, Iannone, Piovaccari.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavi, Murolo; Perlingieri, Tissone, Cretella, Firenze, Sussi; Castaldo, Piovaccari. A disp.: Caruso, Pellecchia, Pica, Schiavino, Iannone, Volpicelli, Vitiello, Zanini, Zito, Guadagni, Del Regno. All.: Grassadonia.