Cavese, tris all'ultimo respiro: Allegretti stende il Santa Maria Metelliani al comando della classifica del girone I di Serie D con la terza vittoria di fila

Terza vittoria consecutiva per la Cavese nel girone I di Serie D 2021/2022. Gli aquilotti vincono all'ultimo respiro, contro la Polisportiva Santa Maria, grazie a un gol di Allegretti. Festa grande per i metelliani che si confermano a punteggio pieno in testa alla graduatoria.

Il tabellino.

Cavese - Polisportiva Santa Maria 1-0

Marcatore: st 48’ Allegretti.

Cavese (4-3-3): Paduano; Potenza (15’ st Gabrieli), Viscomi, Altobello, Fissore; Palma (10’ st Diaz), Maiorano (10’ st Romizi), Corigliano; Kosovan (26’ st Carbonaro), Allegretti, Kone (32’ st D’Amore).A disp.: Anatrella, Afri, Zielski, De Caro. All.: Ferazzoli.

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Stagkos; Foufoue, Campanella, Gargiulo, Masiello; Coulibaly, Simonetti, Maio (20’ st Oviszach); Giordano (20’ st Citro), Maggio (40’ st Tandara), Cunzi. A disp.: Viscido, Romanelli, Konios, Romano, Vitale, Luscietti. All.: Nicoletti.

Arbitro: Matina della sezione di Palermo.

Note: Ammoniti: Campanella, Masullo, Kone, Palma, Fissore. Angoli: 3-4. Recupero: pt 2’, st 3’.